فيديو مروع لاندلاع الحمم البركانية من شقوق فى "هاواى.. بعد رفع التحذيرات من ثوران جديد

لم تتوقف الشقوق البركانية فى جزيرة هاواى، منذ اندلاع بركان كيلواى قبل أسبوعين، وتسبّب فى إخلاء آلاف السكان.

وألحقت الشقوق البركانية والزلازل أضراراً كبيرة بالطرق والبمانى فى هاواى، مع استمرار تدفقات الحمم البركانية، وسط إطلاق تحذيرات من الدرجة القصوى لثوران بركانى أكبر بسبب كثافة الحمم المنصهرة تحت الأرض، والتى أحدث عشرات الشقوق البركانية فى الشوارع.

وسجّلت أقوى هزة أرضية فى هاواى 4,4 درجة بمقياس ريختر صباح اليوم، كما اتسعت حفرة فوقة البركان نحو 3 أقدام أخرى.

