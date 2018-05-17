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توريد 269 ألف و632 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

الخميس 17/مايو/2018 - 02:54 م
توريد 269 ألف و632 طن قمح لشون وصوامع البحيرة
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إسلام أمين
 
أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 269 ألف 632 طن، حيث تم الانتهاء من حصاد 346 ألف و249 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ 360 ألف فدان.

ووجهت محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين وشددت على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.
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