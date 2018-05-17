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منى محرز: تحصين 2.5 مليون رأس ماشية حتى الآن (فيديو)

الخميس 17/مايو/2018 - 02:54 م
منى محرز: تحصين 2.5 مليون رأس ماشية حتى الآن (فيديو)
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ندى محمد
 
قالت مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إنه تم تحصين 2.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بكافة المحافظات، لافتة إلى أنه تم مد الحملة أسبوع خلال شهر رمضان الكريم للوصول إلى العدد المستهدف وهو أكثر من 3.2 مليون رأس العدد الخاص بالعام الماضي.


وأضافت في مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن هناك إقبالا من جانب المربين على التحصين مع وجود جدية من الدولة في مساعدتهم لحماية الثروة الحيوانية، لافتة إلى أن العام الماضي شهد 3 حملات نظامية تضمنت ترقيم المواشي ووصل عددها إلى 2.4 مليون رأس ماشية وهي نقلة نوعية في القطاع كما تم رفع إحداثيات 29 ألف مزرعة دواجن بما ساهم في تكوين قاعدة بيانات واضحة للثروة الحيوانية في مصر.

المزيد عن: وزير الزراعة مني محرز رأس ماشية الحمى القلاعية الثروة الحيوانية
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