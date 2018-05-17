حملات مرورية في أول أيام رمضان لضبط السيولة بالإسكندرية (صور)

قامت اليوم الخميس إدارة مرور الإسكندرية بتوجيهات من اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية عمل حملات مرورية انضباطية، وصولًا لأعلى معدلات السيولة المرورية علي مستوي المحافظة مع التركيز علي النطاقات التي تشهد كثافات مرورية والعمل علي عدم وجود اي اختناقات أو تكدسات.



وقالت المديرية في بيان إعلامي اليوم الخميس إن أهم أهداف الحملات توعية قائدى السيارات فى المقام الأول وضبط المخالفات المرورية.