ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حملات مرورية في أول أيام رمضان لضبط السيولة بالإسكندرية (صور)

الخميس 17/مايو/2018 - 02:53 م
حملات مرورية في أول أيام رمضان لضبط السيولة بالإسكندرية (صور)
طباعة
دينا حسن- محمد رجب
 
قامت اليوم الخميس إدارة مرور الإسكندرية بتوجيهات من اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية عمل حملات مرورية انضباطية، وصولًا لأعلى معدلات السيولة المرورية علي مستوي المحافظة مع التركيز علي النطاقات التي تشهد كثافات مرورية والعمل علي عدم وجود اي اختناقات أو تكدسات.

وقالت المديرية في بيان إعلامي اليوم الخميس إن أهم أهداف الحملات توعية قائدى السيارات فى المقام الأول وضبط المخالفات المرورية.
حملات مرورية في أول أيام رمضان لضبط السيولة بالإسكندرية (صور)
حملات مرورية في أول أيام رمضان لضبط السيولة بالإسكندرية (صور)
حملات مرورية في أول أيام رمضان لضبط السيولة بالإسكندرية (صور)
حملات مرورية في أول أيام رمضان لضبط السيولة بالإسكندرية (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 3:00:02 PM