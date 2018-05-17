أبو ريدة: هنكرم محمد صلاح في إيطاليا.. وخايف من الصيام!

أكد هاني أبوريدة رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة وعضو المكتب التتفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نتمني أن يواصل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول تألقه بعد هذا الموسم الرائع.

وقال أبوريدة في تصريحات إذاعية لبرنامج حلم البطولة علي drn: "ندرس تكريم محمد صلاح في إيطاليا قبل ودية كولومبيا."

وتابع: "إن شاء الله هكون رئيس بعثة المنتخب في روسيا."

وأشار أبوريدة الي أنه متخوف من الصيام خاصة أن عدد ساعات الصيام تقترب من 19 ساعة في هذه البلاد وقلة المياة قد تسبب مشاكل في عضلات اللاعبين لدينا خبير تغذية وهناك جلسه بيني وبين اللاعبين لحل هذا الأمر.

وأردف: "ودية الكويت ستكون تدريبيه للمنتخب أكثر منها تجهيزية، ولم أتدخل في أي من الأمور الفنية تماما."