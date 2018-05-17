محمد رمضان ينشر مشهد إيحاءات جنسية محذوف من "نسر الصعيد" (فيديو)

نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو قصيرًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، والفيديو مدته 50 ثانية وحمل عنوان "المشهد المحذوف لصالح القناوى من الحلقة الأولى مسلسل نسر الصعيد".

وتضمن الفيديو مشهدا له مع الفنانة وفاء عامر في غرفة النوم وتخلله ألفاظ خارجة من محمد رمضان، حيث تلمح إلى طاقته الجنسية ليردّ عليها: "لو القضيب مش حديد ما كانش شال القطر".

يُذكر أن "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان ووفاء عامر، درة، سيد رجب، دينا، عايدة رياض، عائشة بن أحمد، محمد حاتم، باسل الزارو، عائشة بن أحمد، هاجر عفيفي، تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج ياسر سامي.