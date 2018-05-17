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وفد دولة الإمارات يصل مقر المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" بكندا

الخميس 17/مايو/2018 - 02:50 م
وفد دولة الإمارات يصل مقر المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو بكندا
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أسماء العزب
 
وصل وفد دولة الإمارات، اليوم الخميس، مقر المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" في مدينة مونتريال الكندية، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وذلك تحضيرًا لانطلاق جلسة المنظمة المقررة للنظر في الشكوى الإماراتية المتعلقة باعتراض الطيران الحربي القطري للطائرات المدنية الإماراتية.

المزيد عن: وفد دولة الإمارات كندا المنظمة الدولية الطيران المدني الإمارات إيكاو
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