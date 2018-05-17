وفد دولة الإمارات يصل مقر المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" بكندا

وصل وفد دولة الإمارات، اليوم الخميس، مقر المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" في مدينة مونتريال الكندية، نقلا عن شبكة "24 لايف".



وذلك تحضيرًا لانطلاق جلسة المنظمة المقررة للنظر في الشكوى الإماراتية المتعلقة باعتراض الطيران الحربي القطري للطائرات المدنية الإماراتية.



