"التعليم" تقيم احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة "أجمل حديقة مدرسية"

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام قام بتكريم الفائزين بمسابقة "أجمل حديقة مدرسية".



ومن جهته، أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم أن هذه المسابقة تقام لأول مرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية دور الأنشطة المختلفه على تنمية المهارات والإبداع لدى الطلاب، وبناء وجدانهم سواء مجالات (زراعى، صناعى، فنون)، موضحًا أن تنمية القيم الوجدانية وجمال المكان يؤثر على سلوك الطالب، وأن مثل هذه المسابقات تجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب وتغرس حب الطبيعة، وجمالها لديهم واحترام العمل اليدوى، واحترام التنوع، وتحقيق الذات وتجعله طالبًا قادرًا على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات.



وفى سياق متصل، أكد المهندس صبحى عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الزراعية أن هذه المسابقة ساهمت في زرع السلوك الأخلاقى لدى الطلاب، وبث روح المنافسة لديهم، وزيادة روح الانتماء والولاء لمدارسهم.



وفى نهاية الاحتفال تم توزيع الكؤوس والدروع وجاء ترتيب المراكز كالتالى:



مدرسة (طلخا المميزة للغات) التابعة لإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية فى المركز الأول، يليها مدرسة (السعيدية الثانوية بنين) التابعة لإدارة جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة بالمركز الثانى، وفاز بالمركز الثالث مدرسة (الشهيد محمد خالد الثانوية بنين) بإدارة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ثم المركز الرابع فازت به مدرسة (الشهيد عزت القاضى) التابعة لإدارة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وفى المركز الخامس جاءت مدرسة (جمال عبد الناصر الثانوية) التابعة لإدارة غرب الفيوم بمحافظة الفيوم، واحتلت مدرسة (حمزة السنباطى الثانوية بنات) التابعة لإدارة السرو بمحافظة دمياط المركز السادس.



كما تم تسليم ميداليات للمحافظات المشاركة دون الحصول على أى من المراكز السابقة للدعم المعنوى، بالإضافة إلى تسليم (7) ميداليات لعدد (5) طلاب من مدارس (السعيدية الثانوية بنين) بمحافظة الجيزة، وطالب وطالبة من مدارس (طلخا المتميزة لغات) بمحافظة الدقهلية، و(4) ميداليات لمعلمى التربية الزراعية حيث قاموا بتقديم المحاضرات والتدريبات فى كل ما هو جديد ومبتكر فى مجال النباتات والصناعات الغذائية وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس من أجل النهوض بالعملية التعليمية.