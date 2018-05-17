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ضبط 4 شقق تُستغل لتخزين المواد الغذائية والسمبوسة الفاسدة بالخبر

الخميس 17/مايو/2018 - 02:47 م
ضبط 4 شقق تُستغل لتخزين المواد الغذائية والسمبوسة الفاسدة بالخبر
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الفجر السعودي
 
ضبط مراقبو بلدية محافظة الخبر، مؤخراً، أربع شقق سكنية يتم استغلالها في تخزين المواد الغذائية وتجهيز السمبوسة والأطعمة، وذلك ضمن جهودها المكثفة التي نفذتها قبيل شهر رمضان.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي: إن مراقبي البلدية قاموا بضبط 4 شقق سكنية تستغلها عمالة في تخزين المواد الغذائية، وعلى إثر ذلك جرى إتلاف 900 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، وتظهر عليها علامات التلف والفساد، كما جرت مصادرة الأدوات التي تُستخدم، وتمثلت في منشار وعجانة وفرامة لحم ولوح تقطيع. وفق صحيفة "سبق"

وأوضح "الزايدي" أن هذه الشقق كان يحضّر فيها المواد الغذائية في بيئة سيئة، وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مثل تدني مستوى النظافة العامة، حيث جرى إغلاق المنشأة، وإحالة العمالة إلى جهات الاختصاص، واستدعاء مالكي الشقق لإكمال الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية بإدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخبر.

ونوه "الزايدي" إلى أن برامج الجولات الميدانية مستمرة، وسيتم التأكد من سلامة جميع المنشآت الصحية، وتعقّب الأماكن المخالفة التي تقوم بتصنيع وتحضير المواد الغذائية وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين بالحد الأعلى وفق نظام ولائحة المخالفات الصحية البلدية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة المستهلكين، وإيماناً من البلدية بشراكة المستفيدين مع البلديات للتميز في تقديم الخدمات البلدية، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات في مجال صحة وسلامة الأغذية وذلك من خلال خدمة "940".

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