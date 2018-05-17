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مدحت وردة: نجلي أتظلم من شخصين في الأهلي

الخميس 17/مايو/2018 - 02:46 م
مدحت وردة: نجلي أتظلم من شخصين في الأهلي
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الفجر الرياضي
 

قال مدحت وردة نجم مصر السابق في كرة السلة ووالد المحترف المصري عمرو وردة، إن نجله تعرض للظلم الشديد من فريقه السابق.

 

وأضاف مدحت وردة في تصريحات لبرنامج حلم البطولة مع شوبير علي اذاعة drn: "عمرو اتظلم في فريقه السابق بسبب القائه لتي شيرت الفريق."

 

وتابع: " عمرو يمتلك الكثير من العروض لكنه في انتظار انتهاء كأس العالم لحسم الأمر، كما أن أقرب اللاعبين لوردة هم، صلاح وأحمد فتحي وتريزيجية والنني، لكن جميع اللاعبين يتمتع معهم بعلاقة ود كبيرة."

 

وأختتم: "هناك شخص أو أتنين ظلموا عمرو وردة داخل الأهلي قبل رحيله، ولكني أرفض الحديث عنهم ، وفي النهاية ربنا قام بتعويضه عن هذا الظلم."

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