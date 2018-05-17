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ضبط 9 تجار بكوكتيل مخدرات في حملة امنية بالقليوبية

الخميس 17/مايو/2018 - 02:47 م
ضبط 9 تجار بكوكتيل مخدرات في حملة امنية بالقليوبية
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محمد نبيل
 

نفذت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بالخصوص وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة، أسفرت الحملة عن ضبط 9 تجار مخدرات وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للعميد محمد الالفى مدير المباحث الجنائية، بقيام ضباط المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بالخصوص والخانكة وشبين القناطر وشبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9تجار مخدرات، و180جرام بانجو، و3.375 جرام هيروين، و328 قرص مخدر، و145جرام حشيش، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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