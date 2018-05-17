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التعليم: ضبط صفحات تروج للغش قبل امتحانات الثانوية

الخميس 17/مايو/2018 - 02:46 م
التعليم: ضبط صفحات تروج للغش قبل امتحانات الثانوية
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ريم محمود
 
قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم قامت بتشكيل لجنة لمواجهة الغش الالكتروني، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وبالفعل يتم تتبع الصفحات وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط بعض الصفحات التي تروج للغش عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشار حجازي فى تصريح خاص لـ"الفجر" إلي وجود شئون قانونية تحمل صفة ضبطية قضائية لتفعل هذا العام، قائلا:" كأنه ضابط ويحرر محضر ويحقق مع الغشاشين، طبقا للقانون 73 وتعديل القرار الوزاري رقم 500 والذي تم تعديله للقرار 34 وأبلغنا جميع اللجان أن تضعه فى صدر اللجنة ليعرفون العقوبات"، بالإضافة إلي أنه يسمح الاستعانة بالشرطة حين لزم الأمر وأيضًا زيادة العصا الالكترونية.

المزيد عن: مصر امتحانات الثانوية العامة الغش الالكتروني الدكتور رضا حجازي التربية والتعليم
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