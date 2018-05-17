"الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تنظم ورشة عن " تعزيز السلامة المرورية"

تواصل فروع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع إدارات المرور، والتنسيق مع معهد الأئمة والخطباء التابع للوزارة، تنفيذ مجموعة من ورش العمل الخاصة بـ"تعزيز السلامة المرورية".





وفي هذا الشأن، نظم فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة ــ ممثلاً بإدارة المساجد في بالفرع ــ، ورشة عمل لخطباء الجوامع والدعاة ركزت على دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية، بحضور مندوب عن كل من الهلال الاحمر بالمدينة والتأهيل الطبي بالمدينة.





وفي بداية الورشة، أبدى مدير إدارة شؤون المساجد بالفرع الشيخ حمود الحمدي ــ في كلمة له ــ شكره للجهات المشاركة والمتعاونة في تنظيم الورشة، مؤكداً الدور المهم لأئمة وخطباء المساجد تجاه إيضاح أهمية نشر الوعي المروري بين فئات المجتمع ، وأهمية إتباع الأنظمة المرورية ووسائل السلامة ، وأهمية ذلك في الحد من المخاطر التي تنتج عن الحوادث المرورية على كافة الأصعدة.





ثم انطلق البرنامج بعرض مرئي ، قدم من خلاله مدير إدارة مرور المدينة المنورة العقيد صلاح الجابري ورقة عمل عن التوعية المرورية وأهميتها في رفع مستوى السلامة المرورية والدور المهم لخطباء الجمع وأئمة المساجد في ذلك من خلال حثّ المصلين على التحلي بالأخلاق الحميدة ، والتقيد بأنظمة المرور والحفاظ على الأرواح والممتلكات وأولياء الأمور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم من مخاطر المخالفات المرورية، مؤكداً خلال العرض جاهزية إدارة مرور المدينة للتعاون وتزويد فرع الشوون الإسلامية بالمدينة المنورة بالمعلومات اللازمة التي تسهم في إعداد الخطب المناسبة.







