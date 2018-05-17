"عشماوي": انتهاء أعمال البعثة الأثرية بمنطقة تونا الجبل

قال أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن البعثة الأثرية للحفائر المشتركة بين وزارة الآثار وجامعة المنيا أنهت أعمالها للموسم الأول بمنطقة تونا الجبل الأثرية، والذي بدأ في الأول من أكتوبر 2017 حتى الأول من أكتوبر 2018 وقد تضمن برنامج العمل القيام بأعمال المسح الأثري للمنطقة، وإجراء الحفائر الأثرية بالجزء الشمالي من الجبانة الأثرية.





وأوضح عشماوي، أن العمل تم من خلال ثلاثة قطاعات مختلفة، القطاع الأول تم العمل به خلال الفترة من فبراير 2018 حتى مارس 2018.





والجدير بالذكر أن منطقة تونا الجبل الأثرية هي جبانة الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا خلال فترة العصر البطلمي والروماني، وقد تمت أول أعمال التنقيب المنظم بها من خلال المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (١٩٠٢-١٩٠٣).





وفي عام ١٩١٩ تم الكشف عن مقبرة بتوزيريس بواسطة جوستاف لوففر، وفي خلال عام ١٠٣١- ١٩٥٣م استطاعت حفائر جامعة القاهرة بواسطة د. سامي جبرة إلى الكشف عن أغلبية الجبانة وهي المنازل الجنائزية والسراديب والساقية الرومانية.





وبداية من عام ١٩٧١م عملت بالموقع البعثة الألمانية المصرية المشتركة بين جامعة القاهرة وجامعة ميونخ ومازالت أعمالها مستمرة حتى الآن.



