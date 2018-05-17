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ضبط مصنع لتعبئة لحوم مجهولة المصدر في القليوبية

الخميس 17/مايو/2018 - 02:45 م
ضبط مصنع لتعبئة لحوم مجهولة المصدر في القليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، مصنع يقوم بتعبئة لحوم مجهولة المصدر، تم التحفظ على على صاحب المصنع وكميات من اللحوم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لادارة شرطة التموين بالقليوبية، أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو "ر. س" من، المسئول عن مصنع لتعبئة وتقطيع اللحوم من لحوم مجهولة المصدر وبدون فواتير وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتهـــــا ومصدرها والكائن دائرة قسم الخصوص.

وذلك لاستخدامة علامة تجارية غير مسجلة ( الامير ) على انه توكيل لتك العلامة وأعادت تعبئتها وطرحها للبيع بالاسواق بهدف تحقيق ارباح طائله مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

تم عرض المعلومات على اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وقام ضباط مباحث التموين، بمداهمة المصنع المتحرى عنه حيث وجد بالمصنع " ( 50 كجم ) لحم مستورد مقطع داخل أكياس منتج نهائى، و40 كرتونه لحمه برازيلى زنه الكرتونه 25 كجم.
 
تحررعن الواقعة المحضر رقم 6763 جنح قسم الخصوص لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.
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