تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على أفريقية الجنسية وصديقها حاولا خطف طفل انتقاما من والدته في التجمع الخامس.





تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من المدعوة رانا عبد الستار محمود عبد الغني، 26 سنة، مالكة شركة للمقاولات دائرة القسم، ومقيمة دائرة قسم شرطة التجمع الأول، بتضررها من الأفريقيين الجنسية كلا من مسكي محمد علي، فتحي "ولا تعلم باقي بياناتهما"، لقيام الأولى بالحضور لمقر الشركة ملكها، وحدوث مشادة كلامية بينها وبين صديقها يحمل الجنسية الإفريقية محمد كمال آدم، عامل بذات الشركة، ومقيم دائرة قسم شرطة البساتين، قامت على إثر ذلك بطردها من الشركة، وفى وقت لاحق عادت مرة أخرى وحاولت اختطاف نجلها الطفل يوسف محمد سميح البالغ من العمر عامان، حال تواجده صحبتها بالشركة انتقاما منها لقيامها بطردها من الشركة، إلا أن المدعو محمود المرشدي، المدير المالي بالشركة شاهدها فقام بأخذ الطفل منها، واستقلت سيارة أجرة قيادة الثاني ولاذت بالفرار، واتهمتهما بالشروع في خطف نجلها وتهديدها بالإيذاء.





بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها كلا من مسكي محمد علي سيد يوسف، 26 سنة، أفريقية الجنسية، عاملة سابقة بذات الشركة ومقيمة عرب المعادي دائرة قسم شرطة البساتين، وفتحي حسن ايليمو، 27 سنة، أفريقى الجنسية، عاطل ومقيم عرب المعادي دائرة قسم شرطة البساتين، صديق الأولى.





عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه انتقاما من مالكة الشركة لطردها من الشركة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.