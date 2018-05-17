الحكومة: بدء حفر المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو الأربعاء المقبل

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن أطلع مجلس الوزراء على الاجراءات الجديدة لتسهيل حصول الركاب على تذاكر واشتراكات مترو الانفاق، ومنها أن يتم بيع التذاكر وعمل الاشتراكات فى عدد (10) سنترالات موزعة كالتالى :- (شبرا مصر – الألفي – باب اللوق – الدقى – الجيزة – القبة – عين شمس – المنيل – المعادى – العباسية) بشكل مبدئى على أن تزداد المنافذ تباعاً، كما يتم بيع تذاكر واستلام استمارات الاشتراكات من مكاتب مخصصة بـ ( جامعة القاهرة – عين شمس – الازهر – حلوان ومنفذ أمام مجمع التحرير ) ، وذلك تسهيلا على مستخدمي مترو الأنفاق.





وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، ان يوم الأربعاء المقبل سوف نحتفل بإطلاق مكينة الحفر العملاقة لبدء العمل في الخط الثالث لمترو الانفاق من محطة العتبة الى إمبابة بتمويل ميسر من بنك الاستثمار بقيمة ٩٣٠ مليون يورو .



