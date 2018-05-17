عاجل.. شقيقين نزلا للسباحة في ترعة بقنا فخرجا جثتين هامدتين



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تحاول قوات الانقاذ النهري بقيادة المقدم محمد علي، رئيس قسم الانقاذ النهري بقنا، انتشال جثمان طفلين لقيا مصرعه غرقًا بإحدى الترع في قنا، أثناء استحمامهما.وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد غرق جلال عبد الطيف مصطفى ٣سنوات وشقيقته زينب عبد الطيف مصطفى سنه ونصف فى ترعة كوم بلال بمركز نقاده، لعدم اجادتهما السباحة.