الأعلى للدولة في ليبيا يطالب بوقف إطلاق النار في درنة

طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار في درنة وفقا لـاتفاق الصخيرات، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".



وكان قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أعلن بداية ما أسماها بـ"ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة"، على حد وصفه.



وقال حفتر في كلمته خلال احتفالية تخريج الدفعة الـ 51 من الكلية العسكرية بمناسبة الذكرى الرابعة لعملية الكرامة: "أن قواتنا تدك الآن معاقل الإرهابيين في درنة"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بـ”تجنب المدنيين في المعركة درنة"، حسب تعبيره.