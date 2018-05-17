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كوريا الشمالية: لن نعقد محادثات مع الجنوب ما لم يتم "حل قضايا"

الخميس 17/مايو/2018 - 02:38 م
كوريا الشمالية: لن نعقد محادثات مع الجنوب ما لم يتم حل قضايا
ترامب
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وكالات
 

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس 17 مايو، أنها لن تعقد محادثات مع الجارة الجنوبية، ما لم يتم حل بعض القضايا.

 

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن يونغ يانغ لن تعقد محادثات مع كوريا الجنوبية ما لم يتم حل القضايا التي أدت إلى تعليق اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع.

 

وندد ري سون جون، رئيس لجنة الوحدة السلمية في كوريا الشمالية، بتدريبات ماكس ثاندر الجوية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

 

كما انتقد سون جون برلمان كوريا الجنوبية لإجرائه محادثات مع شخصيات "وضيعة" دون أن يحددها بالاسم، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

 

وبدأت المناورات الجوية "ماكس ثاندر" في 11 مايو، وتستمر لمدة أسبوعين، ومن المفترض أن تشارك فيها حوالي 100 طائرة حربية.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن "ماكس ثاندر" هي تدريبات منتظمة كانت مقررة قبل وقت طويل من ورود مشروع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

 

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