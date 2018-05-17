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زيدان يفكر في مشاركة رونالدو أمام فياريال

الخميس 17/مايو/2018 - 01:30 م
زيدان يفكر في مشاركة رونالدو أمام فياريال
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الفجر الرياضي
 

بدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني في الاستعداد الجاد لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي يوم 26 من الشهر الجاري.

ذكر موقع البرنابيو الإسباني، أن زيدان لا يزال يفكر في التشكيلة الأساسية التي سيبدء بها المباراة النهائية أمام ليفربول في كييف الأوكرانية.

واشار الموقع إلي أن زيدان يستهدف منح رونالدو الفرصة في المشاركة أمام فياريال في اللقاء المقبل بالدوري قبل المشاركة في نهائي كييف.

وأضاف الموقع، أن زيدان يرغب في مشاركة رونالدو لمدة 60 دقيقة، لاستعادة اللياقة البدنية والدخول في أجواء المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها في أبريل الماضي.


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