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ممثلا عن "السيسي".. تفاصيل ترأس شكري وفد مصر بقمة التعاون الإسلامي في اسطنبول

الخميس 17/مايو/2018 - 01:28 م
ممثلا عن السيسي.. تفاصيل ترأس شكري وفد مصر بقمة التعاون الإسلامي في اسطنبول
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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكرى يتوجه غداً الجمعة، إلى مدينة اسطنبول لبضع ساعات للمشاركة فى أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتى تقرر عقدها بشكل عاجل لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين.

وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سوف يشارك في القمة ممثلاً عن رئيس الجمهورية، حيث سيستعرض الموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووضعية مدينة القدس والأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما في قطاع غزة.


المزيد عن: وزير الخارجية سامح شكرى وزارة خارجية فلسطين المستشار أحمد أبو زيد
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