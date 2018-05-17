ضبط مقاول هارب من 5 ملايين جنيه غرامات بدار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مقاول هارب من 20 حكم مبانى بإجمالى 5 ملايين جنيه غرامات بدار السلام.





وضبط رجال مباحث دار السلام "عامر ك ا م" 35 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه فى 20 حكم مبانى بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 5 ملايين و696 ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى جهات التحقيق.

كما تمكن النقيب مصطفى رمضان معاون مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط "فضلون م ع" 44 سنة، صاحب شركة مقاولات، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام "مبانى" بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و800 ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى جهات التحقيق.