مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى اليوم الأول من شهر رمضان

اقتحم 62 مستوطنًا، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشدد من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان أن الاقتحامات تمت فى مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية فى المسجد وسط تواجد كبير للمصلين.

وكانت الجماعات اليهودية المتطرفة كثفت من دعواتها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى، ودعت فيها المستوطنين إلى تحقيق أرقام قياسية هذا العام من خلال عدد المقتحمين، لافتة إلى تفاهمت مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات.

يشار إلى أن المسجد الأقصى شهد توترًا كبيرًا هذا الشهر بسبب نقل السفرة الأمريكية إلى القدس واقتحام مئات المستوطنين للمسجد، واعتقال عدد من حراسه، بسبب تصديهم لمحاولات متكررة لإقامة طقوس وصلوات تلمودية فى المسجد.