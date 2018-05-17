ننشر الخريطة الكاملة لبرامج ومسلسلات قناة المحور في رمضان (بوسترات)

تدخل قناة المحور الخريطة الرمضانية بعدد من البرامج والمسلسلات، حيث تعرض المحور على شاشتها 4 مسلسلات هم" لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، و"هارون الرشيد" بطولة قصي الخولي، و"أمر واقع" بطولة كريم فهمي، "الكابتن عزوز" بطولة سامح حسين، ومسلسل 30 ليلة وليلة" بطولة سعد الصغير.





أما بالنسبة للبرامج، فتعرض برنامج "مطبخ عظيمة"، برنامج" المسلمون يتسألون"، برنامج" نجوم الإدارة، وبرنامج

"بيت الخير" تقديم أميرة بدر، برنامج "يوم في حياة النبي" تقديم عمرو مهران، برنامج "الصديقان" تقديم القس اثناسيوس ومظهر شاهين، وبرنامج "صالون المحور" الأسبوعي والذي يستضيف شخصيات ونخب عامة في مختلف المجالات، وبرنامج" الصحبجية" .