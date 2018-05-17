vivo تطرح إصدار كأس العالم من هاتفها X12 UD باللونين الأزرق والأحمر

أطلقت شركة "vivo" الصينية نسخة كأس العالم من هاتفها "X20" وحدثتها بنسخة X12 UD المتوفرة في ألوان حصرية مخصصة للبطولة، مثل الأزرق والأحمر، وفقًا للألوان الرسمية لروسيا وفي أسفل جهة الهاتف الخلفية يوجد شعار البطولة، وجاء هذا الإصدار بالاشتراك مع FIFA.





وبعيدا عن التصميم والألوان الجديدة لا يحمل الهاتف أي تغييرات في المواصفات الداخلية، إذ يحتوي إصدار فيفو X21 لكأس العالم على شرائح Snapdragon 660 وذاكرة تخزين سعة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرا مزدوجة مستشعرات 12 +MP 5 ، مع مستشعر آخر بدقة 12 ميجابيكسل لكاميرا السيلفى، وشاشة AMOLED مقاس 6.28 بوصة.





وتبلغ تكلفة الجهاز 572 دولارًا، ولكن على الأرجح ستقوم vivo بتخصيص الإصدار الحصري للاعبين أو المسؤولين، وقد لا يتم طرحه في السوق على الإطلاق.