"المصرية لخدمات النقل" تتعاقد لإدارة طرود محطتي كهرباء غرب القاهرة وأسيوط



أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) عن إيرام تعاقدًا خاص بمحطتي كهرباء غرب القاهرة وأسيوط.



واوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ان قيمة العقد تبلغ حوالي 40 مليون جنيه.



واشارت انه بموجب التعاقد، ستقوم الشركة بأعمال التخليص والتفريغ والنقل والتركيب للطرود الخاصة بمحطتي الكهرباء.





وأشارت الشركة إلى بدء عملية التنفيذ خلال الربع الثالث لعام 2018 ولمدة 6 أشهر.





وتراجعت ارباح الشركة خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 21.5%، نتيجة تراجع المبيعات، حيث حققت أرباحاً بلغت 18.9 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 24.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



