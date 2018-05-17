"إيكون" تربح 33 مليون جنيه خلال 3 أشهر



أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون ، عن القوائم المالية للفترة من 01/01/2018 إلى 31/03/2018، حيث أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح وقدره 33مليون مقابل صافي ربح قدره 28,9 مليون جنيه.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 81.18 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.59 مليون جنيه في 2016.





وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 677.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 406.16 مليون جنيه في 2016.





وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 إلى 62.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 40.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة.





ويبلغ رأسمال الشركة، 249.48 مليون جنيه، موزعاً على 62.37 مليون جنيه، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم.



