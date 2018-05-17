أكرو مصر" توقع اتفاقية لتسويق منتجات الشركة في تنزانيا وكينيا

قالت شركة اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية ان مجلس إدارتها قد وافق علي الاتفاقية التسويقية مع شركة "ALVIC BUILDERS" بغرض تسويق منتجات الشركة بدولة تنزانيا.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم بأن مجلس الإدارة وافق علي الاتفاقية التسويقية المبرمة مع شركة "TRANSCO AFRICA" بغرض تسويق منتجات الشركة بدولة كينيا.







و اعتمد مجلس إدرة أكرو مصر القوائم المالية المستقلة للفترة من 01/01/2018 إلى 31/03/2018.



وحققت الشركة أرباحاً بلغت 147.15 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 206.7 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 1.15 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 748.3 مليون جنيه في 2017.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة في 2017 إلى 130.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 205.6 مليون جنيه في 2016.