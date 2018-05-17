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رئيس البرلمان العراقي يدعو لجلسة طارئة بحضور مفوضية الانتخابات

الخميس 17/مايو/2018 - 01:24 م
رئيس البرلمان العراقي يدعو لجلسة طارئة بحضور مفوضية الانتخابات
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أسماء العزب
 
دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الخميس، لجلسة طارئة بحضور مفوضية الانتخابات السبت القادم، نقلا عن قناة "العربية".

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى نشرت أخبارا تضمنت حصول رئيس البرلمان سليم الجبورى على نسب متدنية من الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية.

على الصعيد ذاته اعتبر الاتحاد الأوروبى أن الانتخابات التشريعية التى جرت فى العراق، تعد خطوة أساسية فى بناء ديمقراطية واستقرار فى هذا البلد على المدى الطويل.
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