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رئيس كاتالونيا الجديد يرفض القسم بالولاء لملك إسبانيا

الخميس 17/مايو/2018 - 01:22 م
رئيس كاتالونيا الجديد يرفض القسم بالولاء لملك إسبانيا
كيم تورا أثناء قسمه اليمين
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وكالات
 

أدّى كيم تورا، الذي انتخبه البرلمان رئيسا لحكومة إقليم كاتالونيا اليمين اليوم الدستورية، ورفض تضمينه عبارة الولاء لملك إسبانيا الذي يعتبر الإقليم الساعي للاستقلال جزءا من بلاده.

 

وفي كلمته القصيرة قبيل توليه منصبه رسميا، قال تورا: "إنه سيقوم بمهامه بإخلاص كرئيس للحكومة المنبثقة عن إرادة الشعب الممثلة في البرلمان"، لكن هذا البرلماني المؤيد لاستقلال الإقليم عن إسبانيا تجاهل في نفس الوقت في قسمه، ذكر الولاء لرئيس الدولة الملك فيليب السادس، ولا للدستور الإسباني، على غرار الصياغة التي اعتمدها سلفه، كارليس بوجديمون، عند توليه منصبه في عام 2016. ولم يحضر ممثلو الحكومة الإسبانية الاحتفال.

 

وقد وافق برلمان كاتالونيا يوم 14 مايو الجاري على تعيين واحد من الممثلين الأكثر تطرفا في الحركة من أجل الاستقلال، وهو نائب عن حزب "معا من أجل كاتالونيا" رئيسا لحكومة الإقليم.

 

وفي خطاب برنامجه ، دعا تورا إلى "الوفاء لنداء 1 أكتوبر". حيث (تم إجراء استفتاء غير قانوني على الاستقلال في كاتالونيا في 1 أكتوبر 2017 ، شارك فيه ما يزيد قليلاً عن 40% من الناخبين، 90% منهم صوتوا لصالح دولة مستقلة) .

ويطلق تورا على نفسه اسم "القائم بأعمال رئيس الوزارة"، ويعتبر أن رئيس الحكومة الشرعي هو كارليس بوجديمون، الذي عزله رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من منصبه في نهاية أكتوبر من العام الماضي وينتظر في ألمانيا قرار المحكمة بشأن تسليمه لأسبانيا.

 

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