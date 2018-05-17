عمومية "بايونيرز" تناقش زيادة رأس المال إلى 4.6 مليار جنيه



قالت شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية ان الجمعية العامة العادية ستناقش زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من من 3,6 مليار جنيه الى 4,6 مليارجنيه بزيادة قدرها 1,08 مليون جنيه موزع على 216,1 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم بالاضافة الى عشرة قروش للسهم كمصاريف اصدار.



واوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ان الزيادة ستتم الزيادة عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبته مساهمته في رأس المال، ويتم سداد قيمة الزيادة نقدًا، مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلي.



وتبحث عمومية بايونيرز، تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب ونهايته.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.14 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 1.08 مليار جنيه في 2016.







ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 3.6 مليار جنيه، موزعاً على 708.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.



