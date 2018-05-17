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لجنة القصة بالأعلى للثقافة تقدم الندوة الخامسة من" تواصـــل "

الخميس 17/مايو/2018 - 01:22 م
لجنة القصة بالأعلى للثقافة تقدم الندوة الخامسة من تواصـــل
لجنة القصة بالأعلى للثقافة
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أحمد رمضان متولي
 

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، اقام المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصري، الندوة الخامسة من" تواصل " نظمها لجنة القصة، ومقررها الكاتب يوسف  القعيد، وذلك أمس ،فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا .

 

أدارت الندوة الدكتورة عزة بدر، مقررة الندوة، التى بدأتها بإبداع شعرى لمحمد حلمى حامد ، الذى قدم عدة قصائد من بينها زهرة سبتمبر ، وعزفت وسام عمارة موسيقى للموسيقار عمر خيرت ، وقدم عاشور كيلانى، أغنيه رمضان جمعنا من تأليفه وتلحينه أيضا.

 

عقب ذلك جاءت فقرة الإبداع القصصى قدمتها حورية محمد وسارة حجازى وسمية سليمان، وفى النهاية عرضت أفلام وثائقية قصيرة ( صلاح جاهين وفاروق شوشة والكلمة الشاعرة ) من إخراج دينا عبد القادر .

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