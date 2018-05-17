لجنة القصة بالأعلى للثقافة تقدم الندوة الخامسة من" تواصـــل "

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، اقام المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصري، الندوة الخامسة من" تواصل " نظمها لجنة القصة، ومقررها الكاتب يوسف القعيد، وذلك أمس ،فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا .

أدارت الندوة الدكتورة عزة بدر، مقررة الندوة، التى بدأتها بإبداع شعرى لمحمد حلمى حامد ، الذى قدم عدة قصائد من بينها زهرة سبتمبر ، وعزفت وسام عمارة موسيقى للموسيقار عمر خيرت ، وقدم عاشور كيلانى، أغنيه رمضان جمعنا من تأليفه وتلحينه أيضا.

عقب ذلك جاءت فقرة الإبداع القصصى قدمتها حورية محمد وسارة حجازى وسمية سليمان، وفى النهاية عرضت أفلام وثائقية قصيرة ( صلاح جاهين وفاروق شوشة والكلمة الشاعرة ) من إخراج دينا عبد القادر .