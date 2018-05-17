ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حاكم دبي يشيد بعمق العلاقات المصرية الإماراتية

الخميس 17/مايو/2018 - 01:16 م
حاكم دبي يشيد بعمق العلاقات المصرية الإماراتية
أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أكد نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات أخوة وشراكة وفكر وعمل، بدأت منذ قيام دولة الإمارات وستزيد مع الزمن.

وقال محمد بن راشد -خلال استقباله لوفد حكومي مصري يزور دولة الإمارات حاليا- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس: إن هذه العلاقات وهذا التعاون المشترك سواء في التميز الحكومي أو الخدمات أو المسرعات الحكومية يشكل إضافة جديدة إلى سجل العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما أطلع بن راشد الوفد الحكومي المصري على سير خطط العمل والتي شملت أربعة محاور إستراتيجية وهي: (الأداء والتميز الحكومي، القدرات الحكومية، الخدمات الحكومية، المسرعات الحكومية).

وكان الوفد المصري قد قام بزيارة إلى دولة الإمارات ضمن بنود الشراكة الإستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق "إستراتيجية مصر 2030"، وتشمل الشراكة الإستراتيجية الأداء والتميز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية، والمسرعات الحكومية.

المزيد عن: يشيد ميزه عمق دبي حاكم دبي يشيد حاكم دبي حاكم العلاقات المصرية الإماراتية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 1:30:06 PM