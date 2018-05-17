"أوقاف الإسكندرية" تقرر إنشاء غرفة عمليات رئيسية حتى عيد الفطر

قرر الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إنشاء غرفة عمليات رئيسة بديوان عام المديرية وغرفة عمليات بجميع الإدارات الفرعية من الآن وحتى الإنتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمتابعة كل ما يخص العمل الدعوى ليلا ونهارا على مدار اليوم وإتخاذ القرارات المناسبة فورا وإقامة الشعائر فى جو مليئ بالسكينة والهدوء والخشوع وبث روح المحبة والسلام وسط المصلين.



وقال العجمي ان جميع مساجد وزوايا الإسكندرية شهدت تدفقا غزيرا فى أول أيام صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك وسط جو مليئ بالسكينة والهدوء والخشوع الربانى وأمنيات ودعوات المولى جل وعلا لإجابة دعاء العباد وقضاء حوائجهم وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يعم الأمن والأمان سائر البلاد وكافة الأقطار.



وقدم وكيل اوقاف الاسكندرية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بقدوم شهر رمضان المبارك متمنيا من الله تبارك وتعالى أن يجعل أيام هذا الشهر الفضيل أيام خيرا ورخاء ونماء على مصر والمصريين.



واختتم العجمى حديثه بالتأكيد على أن جميع الأجهزة الرقابية والتفتيشية بالمديرية تعمل وتتابع جميع المساجد والزوايا ولن تسمح بأى خروج عن القواعد التى أرستها الوزارة وتم إعلام الجميع بها ونؤكد مجددا على السادة المواطنين بالتواصل المباشر فى حالة وجود أى خلل أو مخالفات شريطة أن تكون شكوى فعلية وليست لمصلحة شخصية أو كيدية وسيتم التدخل الفورى والاستجابة السريعة لما تقتضيه طبيعة الأمور.

