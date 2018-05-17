تعرف على مواعيد برامج قناة "اقرأ" في شهر رمضان (صور)

كعادتها كل عام في تقديم كوكبة من أهم البرامج الدينية والاجتماعية في شهر رمضان، استقرت قناة اقرأ هذا العام على عرض 25 برنامجا لكبار الدعاة والإعلام في الوطن العربي، تم تصوير البرامج في مختلف دول العالم بدأ من استوديوهات شركة اقرأ في جدة وعمان والقاهرة، كما تم تصوير بعض البرامج في بيروت والرياض وكينيا، بالإضافة الى تغطيات حصرية لأهم الفعاليات ونقل أجواء شهر رمضان في القاهرة والرياض وجدة وأبو ظبي والمنامة وباريس، والبرامج كالتالي:ـ

"علموا أولادكم محبة رسول الله" مع الداعية مجدي إمام

برنامج علموا اولادكم برنامج يبحر في حب رسول الله ﷺ وسيرته العطرة، يختار منها ما يجب أن نعلمه لأولادنا وعلي درب رسولنا الكريم ﷺ نسير من خلال قصص وأساليب متنوعة في حياتنا اليومية تحتاج الى اساليب تربوية تثقف ابنائنا وتنهض بالأجيال الجديدة نحو فكر تربوي هادف ومتزن .

البرنامج يعرض يوميا الساعة 6:30 مساء، ويعاد الساعة 7:45 صباحا، والساعة 12:00 ظهرا.

"صحتك في رمضان" مع خبيرة التغذية منى اليسير

تقدم خبيرة التغذية منى اليسير برنامج (صحتك على الطاولة) ويأتي العنوان بما يحتويه البرنامج ضمن المعلومات الصحية في طاولة الطعام من حيث المفيد والمضر كما تتناول في كل حلقة العديد من النصائح الصحية والمعلومات الغذائية الهامة لكل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحلول المبتكرة لأغلب مشاكلنا اليومية في المنزل، وكيفية تلافى التأثير السلبي لبعض أنواع الغذاء في شهر رمضان المبارك .

كما يهتم البرنامج بتصحيح الكثير من المعلومات الصحية أو الغذائية الخاطئة التي يتم تداولها يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

البرنامج يعرض يوميا الساعة الواحدة والنصف ظهرا ويعاد الساعة العاشرة صباحا.

تفسير عميق لسجود التلاوة

تطل الداعية الدكتورة رفيدة حبش عبر شاشة قناة اقرأ الفضائية في برنامجها الجديد "واسجد واقترب"، تتحدث خلاله عن مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم وعددها 15 سجدة تلاوة.

في كل حلقتين يتم استعراض سجدة تلاوة في الحلقة الاولى تعرف من خلالها حبش بالسورة بشكل عام أما الحلقة التالية فتكون مخصصة للحديث عن موضع السجود تفسيراً عميقاً وبعداً علمياً عن الآية الكونية التي رافقت سجدة التلاوة إضافة إلى فهم فقهي لأحكام سجود التلاوة.

كما تستضيف الدكتورة رفيدة معها في كل حلقة من حلقات البرنامج ضيفتين لمناقشتها في بعض الجزئيات والأحكام الخاصة بسجود التلاوة وإذا كان لديهن استفسارات حول الموضوع.

البرنامج تم تصويره في العاصمة الأردنية عمان، في موقع مميز يعكس الطابع الإسلامي الحديث والعريق،وذلك ﻹيصال رسالة الإسلام السمحة المستمدة تاريخها من الأصول والتي تدعو في نفس الوقت إلى الحداثة والتطور.

البرنامج يعرض يوميا الساعة 1:45 ظهرا، ويعاد الساعة 5:30 صباحا

"الفرائد المكية" مع الشيخ المغماسي

تعرض قناة اقرأ يوميا في تمام الساعة الخامسة مساء حلقة جديدة من برنامج "الفرائد المكية" تقديم الشيخ صالح بن عواد المغامسي "الفرائد المكية" يتحدث عن ما تفردت به مكة المكرمة عن غيرها من المدن، لا تثريب عليكم اليوم ، ان أباكم كان رامياً ، بُطُون قريش ، وأكثر من ثلاثين عنوان لثلاثين حلقة رمضانية عن أهم الأحداث و القصص التاريخية التي حدثت بمكة المكرمة،منذ عهد سيدنا إبراهيم وإسماعيل، وصولا إلى الأحداث التي جرت بعهد رسولنا الكريم محمد صل الله عليه و سلم.

البرنامج يعاد يوميا الساعة 2:30 بعد منصف الليل.

برنامج "نور" يكشف لأول مرة غرائب العادات في أحراش كينيا

برنامج "نور" جولة يقوم بها دكتور محمد القايدي، في أفريقيا وتحديدا في أحراش وغابات كينيا، ويكشف البرنامج عن تقاليد وديانات عجيبة تعرض لأول مرة علي الشاشات العربية تفردت قنوات اقرأ الفضائية بها .

تم تصوير البرنامج في دولة كينيا من طاقم فني واعلامي منتدب من قنوات اقرأ الفضائية يرافق الدكتور محمد القايدي ليسرد من خلالها معلومات قد تسمع للمرة الأول من خلال عفوية وبساطة التحدث من الناس اثناء تصوير البرنامج .

البرنامج يعرض الساعة 6:15 مساء ويعاد الساعة الخامسة إلا ربع فجرا.

وفيما يلي مواعيد عرض أهم برامج القناة بتوقيت القاهرة.

ــ برنامج المرآة يحاور فيه الإعلامي محمد الجعبري معالي الدكتور محمد نوح القضاة في رمضان على قناة اقرأ

بث أول الساعة 10:30 مساء

إعادة أولى 4:00 فجراً

إعادة ثانية 9:30 صباحاً

-برنامج "مطبخك" مع الشيف شادي زيتوني يلتقي فيها المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ ، عرض أول الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وأيضا الساعة التاسعة صباحا

-برنامج "كاتب وكتاب" مع مروة جمال تلتقي فيه مع المشاهدين في رمضان الساعة السابعة والربع مساء، ويعاد الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وأيضا الساعة 12:15 ظهرا

-برنامج "مباركاً" والذي يتحدث عن جهود الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين في رمضان، ويعرض الرابعة عصرا ويعاد الساعة الخامسة صباحا

-برنامج "دار الهجرة" مع الإعلامي وائل رفيق، ويعرض الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعاد الساعة 11:00 ظهرا

-برنامج "ليالي رمضان" يلتقي فيه إيهاب جاها ومنى النصر وياسمين العشري ومحمد أبوالفتوح مع المشاهدين، الساعة 11:00 مساء، ويعاد الساعة الثامنة صباحا

-برنامج "الشمائل النبوية" يلتقي فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي مع المشاهدين الساعة الرابعة والنصف عصرا، ويعاد الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وأيضا الساعة العاشرة والنصف صباحا

- -برنامج "الشفاء" يلتقي فيه فضيلة الشيخ السيد فيصل الكاف مع المشاهدين الساعة السابعة مساء، ويعاد الساعة العاشرة والربع صباحا

-برنامج "وقفة مع آية" يلتقي فيه فضيلة الشيخ الدكتور صلاح باعثمان مع المشاهدين الساعة 10:15 مساء، ويعاد الساعة 7:30 صباحا

-برنامج "مجتمع بحب" يلتقي فيه فضيلة الشيخ الدكتور حسن الغزالي مع المشاهدين الساعة السابعة إلا ربع مساء ويعاد الساعة السادسة صباحا

-برنامج "أفضل النساء" يلتقي فيه الداعية السيد محمد السقاف مع المشاهدين الساعة 7:30 مساء ويعاد الساعة الثانية إلا ربع بعد منتصف الليل

-برنامج "القصص الحق" مع فضيلة الشيخ عمر بن حفيظ مع المشاهدين الساعة الثانية والربع بعد الظهر ويعاد الساعة السادسة والربع صباحا.