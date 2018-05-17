تصريح "غذائي" هام لمنظمة الصحة العالمية!

أعلنت منظمة الصحة العالمي، في 14 مايو الجاري، عن خطة نوعية لدفع حكومات العالم إلى الاستغناء الكامل عن استخدام الدهون غير المشبعة في دولها.





وتتحدث الخطة الدولية الجديدة عن مجموعة محددات، تسعى إلى وقف تزويد سوق الغذاء العالمية بأي نوع من "الزيوت المهدرجة"، وذلك بحلول عام 2023. وبذلك يتم إنقاذ حياة أكثر من 10 ملايين شخص، حسب تصريح المنظمة. كما نقلت "روسيا اليوم"





وربطت المنظمة الدهون غير المشبعة والمنتجة صناعيا، بعلاقتها المباشرة بحالات الوفاة المبكرة، لملايين الأشخاص حول العالم. كما يطلق عليها اسم "زيوت الخضار المهدرجة" داخل الولايات المتحدة.





ويتميز هذا النوع من "الزيوت" بانخفاض سعره وطول مدة استخدامه المنزلي، وخاصة في الدول النامية التي لا تدرك خطر هذه المنتجات الصناعية بالشكل الكافي، وبالتالي، يزداد الإقبال الشعبي على شرائه بدلا من الخيارات الأكثر صحية.





كما تحركت عدة حكومات للحد من استخدام الدهون غير المشبعة، أو حظرها كليا، بما في ذلك: الدنمارك، سويسرا، بريطانيا والولايات المتحدة.



