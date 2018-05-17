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الكوميدي العربي المازني يطل من "وراء الكنتوار"

الخميس 17/مايو/2018 - 01:14 م
الكوميدي العربي المازني يطل من وراء الكنتوار
العربي المازني
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محمد وليد الجموسي
 
يعود الفنان الكوميدي العربي المازني عبر بوابة المسرح أين سيلتقي بجماهيره في عمل جديد يحمل عنوان “وراء الكونتوار”.

مسرحية “وراء الكونتوار” التي تشارك محمد العربي المازني في تأليفها مع مخرج العمل صابر الخميسي، تروي قصة شاب تونسي درس خارج البلاد التونسية وعاد إلى وطنه آملًا في افتتاح مشروعه “الفكرة الذكية” لكنه يفاجأ بواقع محبط ويواجه عديد المشاكل والتعطيلات ويمرّ بعدة مواقف هزلية.

وتتطرق شخصية المازني في المسرحية التي يواجهها الشاب التونسي الذي يطمح إلى أن يكون صاحب مشروع في بلاده بأسلوب طريف والتي تبدأ منذ وصوله في الديوانة لتكون نهايتها في وزارة الداخلية.

وتشارك الممثلة رانية النابلي التمثيل مع العربي المازني في العرض الذي يستمر لمدة ساعة ونصف من الضحك والمواقف الهزلية.
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