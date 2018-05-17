فلكية جدة: هلال رمضان العملاق يقترن بالزهرة الليلة فوق السعودية

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة بأن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد بعد غروب شمس اليوم الخميس17 مايو 2018 والانتقال نحو بداية الليل وقوع هلال قمر شهر رمضان المبارك قرب كوكب الزهرة في منظر استثنائي مشاهد بسهولة بالعين المجردة .





وأضاف أبو زاهرة أنه سيلاحظ أن هلال القمر سيبدو حجمه الظاهري أكبر وأكثر سطوعاً، والسبب في ذلك أن القمر سيكون في "نقطة الحضيض"، وهي أقرب نقطة في مدارة حول الأرض، ما سيجعل القمر أعرض بحوالي 5 % و11 % أسطع مقارنة بالأهلة المعتادة، لذلك ينطبق عليه وصف "هلال القمر العملاق"، إضافة إلى أن الجزء غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس سيكون مضاءً بشكل خافت في ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم سواء هذه الليلة أو خلال بضعة ليالٍ مقبلة، وذلك الضوء نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض وسقوطه على القمر. حسب صحيفة "سبق"





وتابع، من ناحية أخرى وطوال شهر رمضان عند رؤية كوكب الزهرة باتجاه الأفق الغربي بعد غروب الشمس وبداية الليل يرصد في نفس الوقت، ولكن بالاتجاه المعاكس من السماء نحو الشرق كوكب المشتري ثاني ألمع كوكب بعد الزهرة، وحاليًا كوكب الزهرة يظهر مثل الأحدب عند رؤيته من خلال التلسكوب وبحلول منتصف أغسطس سوف تتناقص إضاءته وسيظهر نصفه فقط مضاءً بنور الشمس، وبعد ذلك تستمر إضاءة قرص الزهرة تتناقص إلى أن يصيح شكلة مثل الهلال عبر التلسكوب .





وأضاف أبو زاهرة سوف يصل كوكب الزهرة إلى أقصى لمعانه بحيث يفوق وضعه الحالي في الاعتدال الخريفي 2018، وسيكون قرصه آنذاك مضاءً بحوالي 25 % فقط بنور الشمس إلا أنه سيكون أقرب إلينا، وبعد ذلك سوف يغادر سماء المساء متنقلاً لسماء الفجر في أكتوبر المقبل.





جدير بالذكر أن هلال قمر شهر رمضان سيتحرك يوماً بعد يوم مبتعداً عن موقع غروب الشمس متجهاً نحو الشرق عبر السماء وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض، وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الأول .







