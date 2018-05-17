رئيس مدينة دسوق: الأسعار بمعرض "أهلا رمضان" مخفضة بنسبة 25%

تابع اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، سير العمل بمعرض "أهلًا رمضان" للعام الثالث على التوالى بالحديقة الخلفية لمجلس مدينة دسوق وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، والمقام خلف مجلس المدينة بالتنسيق مع الغرفة التجارية.





وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، على توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان من لحوم ودواجن وأسماك وأرز، وبقوليات وزيوت بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، ويحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، حيث أن نسبة التخفيض على السلع فى معرض أهلا رمضان، تتراوح من20% إلى 40%، إضافة إلى أن هناك معروضات تتخطى نسبة الخصم فيها 25%.