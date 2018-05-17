ننشر عروض فرق قصور الثقافة بسور القاهرة الشمالى للاحتفال بشهر رمضان

في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان المعظم تقيم الإدارة العامة للمهرجانات التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برنامجا فنيا حافلا بمسرح سور القاهرة الشمالي " باب النصر" خلال الفترة من 6-20 رمضان يتضمن يوم 6 رمضان عروضا فنية لفرق التذوق الفني ، العريش، سوهاج ، بورسعيد للفنون الشعبية ، النيل للآلات الشعبية.

ويوم 7 رمضان عروض لفرقتي الأنفوشي للموسيقي العربية ، وبورسعيد للفنون الشعبية ، يوم 8 رمضان عروض لفرقتي سوهاج للموسيقي العربية ، التذوق الفني للفنون الشعبية ، يوم 9 رمضان عروض لفرقتي الإسماعيلية للموسيقي العربية ، وسوهاج للفنون الشعبية ، يوم 10 رمضان عروض لفرقتي بنها للموسيقي العربية ، والعريش للفنون الشعبية ، يوم 11 رمضان عروض لفرقتي قصور الثقافة لأغاني الشباب ، قنا للفنون الشعبية ، يوم 12 رمضان عروض لفرقتي محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية ، ملوي للفنون الشعبية ، يوم 13 رمضان عروض لفرقتي أسيوط للموسيقي العربية ، الإسماعيلية للفنون الشعبية ، يوم 14 رمضان عروض لفرقتي أبو قير للموسيقي العربية ، الوادي الجديد للفنون الشعبية.

ويوم 16 رمضان عروض لفرقتي التنورة التراثية ، الأقصر للفنون الشعبية ، يوم 17 رمضان عروض لفرقتي مصطفي كامل للموسيقي العربية ، أسوان للفنون الشعبية ، يوم 18 رمضان عروض لفرقتي المصرية للموسيقي العربية ، الشرقية للفنون الشعبية ، يوم 19 رمضان عروض لفرقتي النيل للآلات الشعبية ، مطروح للفنون الشعبية ، يوم 20 رمضان عروض لفرقتي بورسعيد للموسيقي العربية ، الحرية للفنون الشعبية.