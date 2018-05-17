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ننشر عروض فرق قصور الثقافة بسور القاهرة الشمالى للاحتفال بشهر رمضان

الخميس 17/مايو/2018 - 01:09 م
ننشر عروض فرق قصور الثقافة بسور القاهرة الشمالى للاحتفال بشهر رمضان
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أحمد رمضان متولي
 

في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان المعظم تقيم الإدارة العامة للمهرجانات التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برنامجا فنيا حافلا بمسرح سور القاهرة الشمالي " باب النصر" خلال الفترة من 6-20 رمضان يتضمن يوم 6 رمضان عروضا فنية لفرق التذوق الفني ، العريش، سوهاج ، بورسعيد للفنون الشعبية ، النيل للآلات الشعبية.

 

ويوم 7 رمضان عروض لفرقتي الأنفوشي للموسيقي العربية ، وبورسعيد للفنون الشعبية ، يوم 8 رمضان عروض لفرقتي سوهاج للموسيقي العربية ، التذوق الفني للفنون الشعبية ، يوم 9 رمضان عروض لفرقتي الإسماعيلية للموسيقي العربية ، وسوهاج للفنون الشعبية ، يوم 10 رمضان عروض لفرقتي بنها للموسيقي العربية ، والعريش للفنون الشعبية ، يوم 11 رمضان عروض لفرقتي قصور الثقافة لأغاني الشباب ، قنا للفنون الشعبية ، يوم 12 رمضان عروض لفرقتي محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية ، ملوي للفنون الشعبية ، يوم 13 رمضان عروض لفرقتي أسيوط للموسيقي العربية ، الإسماعيلية للفنون الشعبية ، يوم 14 رمضان عروض لفرقتي أبو قير للموسيقي العربية ، الوادي الجديد للفنون الشعبية.

 

ويوم 16 رمضان عروض لفرقتي التنورة التراثية ، الأقصر للفنون الشعبية ، يوم 17 رمضان عروض لفرقتي مصطفي كامل للموسيقي العربية ، أسوان للفنون الشعبية ، يوم 18 رمضان عروض لفرقتي المصرية للموسيقي العربية ، الشرقية للفنون الشعبية ، يوم 19 رمضان عروض لفرقتي النيل للآلات الشعبية ، مطروح للفنون الشعبية ، يوم 20 رمضان عروض لفرقتي بورسعيد للموسيقي العربية ، الحرية للفنون الشعبية.


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