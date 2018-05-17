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أحمد أيوب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران

الخميس 17/مايو/2018 - 01:10 م
أحمد أيوب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران
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علي نبوي
 
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مهما مع لاعبي الفريق مساء غد الجمعة قبل انطلاق المران المسائي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة أيوب المدرب العام للحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، استعدادا لمواجهة المصري وإثبات للجميع أنهم على قدر كاف من المسئولية. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته في العاشرة مساء غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المحدد لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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