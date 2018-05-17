"يلدريم" يدعو نظراءه في ليبيا والنيجر والعراق لحضور قمة طارئة في إسطنبول

دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الخميس، نظراءه في ليبيا والنيجر والعراق لحضور القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، نقلا عن قناة "تي أر تي".



يترقب المسلمون حول العالم انطلاق قمة دول منظمة التعاون الإسلامي الطارئة في مدينة إسطنبول، يوم غد الجمعة، آملين أن تتخذ ردًا قويًا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والمجزرة الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.



ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإسلامية في قمة إسطنبول، من أبرزهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الأفغاني أشرف غني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الإيراني حسن روحاني.