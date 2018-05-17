ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"يلدريم" يدعو نظراءه في ليبيا والنيجر والعراق لحضور قمة طارئة في إسطنبول

الخميس 17/مايو/2018 - 01:11 م
يلدريم يدعو نظراءه في ليبيا والنيجر والعراق لحضور قمة طارئة في إسطنبول
أرشيفية
طباعة
أسماء العزب
 
دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الخميس، نظراءه في ليبيا والنيجر والعراق لحضور القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، نقلا عن قناة "تي أر تي".

يترقب المسلمون حول العالم انطلاق قمة دول منظمة التعاون الإسلامي الطارئة في مدينة إسطنبول، يوم غد الجمعة، آملين أن تتخذ ردًا قويًا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والمجزرة الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.

ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإسلامية في قمة إسطنبول، من أبرزهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الأفغاني أشرف غني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الإيراني حسن روحاني.
المزيد عن: مدينة القدس المحتلة ليبيا قمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي رئيس الوزراء التركي النيجر المجزرة الاسرائيلية العراق السفارة الأمريكي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 1:30:06 PM