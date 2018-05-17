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ضبط 1507 محكوم عليهم في حملة أمنية بالقليوبية

الخميس 17/مايو/2018 - 01:07 م
ضبط 1507 محكوم عليهم في حملة أمنية بالقليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 1507محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.


تلقي مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت،إخطارا بضبط 1507محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة10033حكم و1004حكم جزئي و170حكم مستأنف و20جناية،وتحصيل8608جنيه غرامات وتحرير231 مخالفة.

كما تم تحرير 272 قضية وهم 44 إشغال طريق - 49 نظافه عامه وبيئه - 102 إزاله فوريه - 44 إزالة وصلات كهربائيه - 6 إزالة فرش شاى - 21 إزالة لوحات اعلانيه - 6 بائع متجول كما تم رفع 7 طن قمامة.
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