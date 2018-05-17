عاطف بن حسين: تعرّضت للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري
الخميس 17/مايو/2018 - 11:58 ص
محمد وليد الجموسي
أكد الممثل عاطف بن حسين للشروق انه تعرض للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري حيث لم يمكنه من بقية مداخيل مسلسل "المنارة " وهو ما عطل انتاج الجزء الثاني من هذا العمل مضيفا انه التجأ الى الهايكا و الى الحكومة فلم يحركا ساكنا فتوجه الى القضاء لرفع هذه المظلمة.
وعرض مسلسل "المنارة " لصاحبه عاطف بن حسين في رمضان الفارط على قناة الحوار التونسي و حسب مخرجه فإن مداخيل العمل من الإشهار بلغت 2 مليار و 400 الف دينار و قانونيا يتحصل المنتج على 70 بالمائة من المداخيل غير ان سامي الفهري مكنه فقط من 930 الف دينار و امتنع عن سداد بقية المبلغ الذي قدر بـ600 الف دينار تقريبا مما اجبره على رفع قضية عدلية ضد الفهري بعد ان رفضت كل من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و الحكومة التدخل لفض هذا الإشكال على حد تعبيره مستغربا من صمتهما على مثل هذه المظلمة و امام هذه الممارسات اللاقانونية بالرغم من انه يملك الوثائق و الحجج الكافية لإثبات ما تعرض له حسب تصريحه.