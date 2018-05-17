ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاطف بن حسين: تعرّضت للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري

الخميس 17/مايو/2018 - 11:58 ص
عاطف بن حسين: تعرّضت للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري
عاطف بن حسين
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أكد الممثل عاطف بن حسين للشروق انه تعرض للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري حيث لم يمكنه من بقية مداخيل مسلسل "المنارة " وهو ما عطل انتاج الجزء الثاني من هذا العمل مضيفا انه التجأ الى الهايكا و الى الحكومة فلم يحركا ساكنا فتوجه الى القضاء لرفع هذه المظلمة.

وعرض مسلسل "المنارة " لصاحبه عاطف بن حسين في رمضان الفارط على قناة الحوار التونسي و حسب مخرجه فإن مداخيل العمل من الإشهار بلغت 2 مليار و 400 الف دينار و قانونيا يتحصل المنتج على 70 بالمائة من المداخيل غير ان سامي الفهري مكنه فقط من 930 الف دينار و امتنع عن سداد بقية المبلغ الذي قدر بـ600 الف دينار تقريبا مما اجبره على رفع قضية عدلية ضد الفهري بعد ان رفضت كل من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و الحكومة التدخل لفض هذا الإشكال على حد تعبيره مستغربا من صمتهما على مثل هذه المظلمة و امام هذه الممارسات اللاقانونية بالرغم من انه يملك الوثائق و الحجج الكافية لإثبات ما تعرض له حسب تصريحه.
المزيد عن: عاطف بن حسين خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 12:00:02 PM