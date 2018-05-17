عاطف بن حسين: تعرّضت للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري

أكد الممثل عاطف بن حسين للشروق انه تعرض للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري حيث لم يمكنه من بقية مداخيل مسلسل "المنارة " وهو ما عطل انتاج الجزء الثاني من هذا العمل مضيفا انه التجأ الى الهايكا و الى الحكومة فلم يحركا ساكنا فتوجه الى القضاء لرفع هذه المظلمة.



