في ذكرى توليه الحكم.. كيف نهض "محمد علي" بمصر؟

212 عامًا مرت على تولي محمد على باشا حكم مصر، بعدما نجح في الإطاحة بكل خصومه، ليبدأ في رسم ملامح مشروعه الحديث، فلم يكن حلمه عند ولايته لمصر أن يكون واليا عاديا، ولكنه أدرك مبكرًا أن القاهرة مؤهلة لتصبح قاعدة لدولة حديثة له ولأولاده، فاهتم بالتعليم وإرسال البعثات التعليمية وإنشاء المدارس العليا في كل التخصصات، وإقامة المصانع التي تفي منتجاتها بسد احتياجات الدولة والجيش لتفادي الوقوع تحت رحمة الغرب.





وبالتزامن مع ذكرى توليه الحكم في السابع عشر من مايو ترصد " الفجر "، فيما يلي كيف نهض محمد علي باشا بمصر.









استقرار مصر سياسيا في عام 1805





وبعد أن اختاره المصريون، ليكون واليًا على مصر، في 17مايو 1805م، قضى على المماليك في معركة القلعة الشهيرة، وكانوا مراكز قوى، وانقلاب على الحكم العثماني، ومصدر قلاقل سياسية، مما جعل البلد في فوضى، ما قضى محمد علي باشا على الإنجليز، في معركة رشيد، وأصبحت مصر تتسم بالإستقرار السياسي، لأول مرة تحت ظلال الخلافة العثماني.





وقد بدأ بتكوين أول جيش نظامي في مصر الحديثة، وكان بداية للعسكرية المصرية، أول مدرسة حربية في أسوان، في جنوب مصر، بعيدا عن الانظار، ومما ساعده في تكوين هذا الجيش، أن أشرف عليه الخبراء الفرنسيين، بعد ما حل الجيش الفرنسي، في أعقاب هزيمة نابليون بونابرت، في واترلو بروسيا، تكن من أن يبني من مصر، دولة عصرية على النسق الأوروبي، واستعان في مشروعاته الاقتصادية والعلمية، بخبراء أوروبيين، ومنهم بصفة خاصة، الفرنسيون، الذين أمضوا في مصر بضع سنوات، في الثلاثينات من القرن التاسع عشر.





وكانت أهم دعائم دولة محمد علي العصرية، سياسته التعليمية والتثقيفية الحديثة، فقد آمن بأنه لن يستطيع أن ينشئ قوة عسكرية على الطراز الأوروبي المتقدم، ويزودها بكل التقنيات العصرية، وأن يقيم إدارة فعالة، واقتصاد مزدهر، يدعمها ويحميها، إلا بإيجاد تعليم عصري، يحل محل التعليم التقليدي.









نشأة التعليم المدني في عام1813





فاهتم محمد علي بالتعليم بكل درجاته، و لكنه بدأ أولاً بتأسيس المدارس العليا و إيفاد البعثات لها لكي يقوم المتخرجون من هذه المدارس بمسئولية التعليم في المراحل الدراسية الأدني.





قانون العلاقات بين الدوائر الحكومية في عام 1837





كما وضع للحكومة نظاماً انطلاقاً من فكرة الدواوين الاستشارية التي أقامتها الحملة الفرنسية و تمشياً مع أفكاره في البناء و الإصلاح، فكون الديوان العالي التي انحصرت مهامه في التداول مع أعضائه في الشئون المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في تنفيذها، و لرئيس الديوان ، نائب محمد علي، سلطة واسعة في كافة شئون الحكومة.





ففي عام 1837 ميلادية أصدر محمد علي القانون الأساسي لتنظيم العلاقات بين الدوائر الحكومية و اختصاصاتها، وفي أواخر حكمه عام 1847 ميلادية ألف ثلاث مجالس جديدة هي المجلس المخصوص للنظر في شئون الحكومة الكبري و تشريع اللوائح و القوانين، و المجلس العمومي و الجمعية العمومية للنظر في شئون الحكومة العمومية التي تحال إلي كل منهما.









منشآته المعمارية





ولن يكتفي محمد علي، عند هذا الحد فكان أول من اختط أحياء شبرا وروض الفرج عندما شق شارع شبرا سنة 1808م ليربط بين القاهرة و قصره الذي بناه في شبرا الخيمة، وكذلك المصانع المنتشرة في شبرا الخيمة.





ومن أهم منشآت محمد علي المعمارية قصره الذي بناه بشبرا الخيمة سنة 1808 ميلادية، و قصري الجوهرة و الحرم في القلعة، كما أنشأ محمد علي سبيلين، سبيل طوسون في حارة العقادين الذي بناه سنة 1820 م صدقة علي روح ابنه طوسون، و سبيل اسماعيل في النحاسين الذي بناه سنة 1828 م صدقة علي روح ابنه اسماعيل الذي توفي في السودان، ومسجده الذي يعرف باسمه في القلعة و الذي بناه علي الطراز التركي و يشبه مسجد السلطان أحمد باستانبول. أقامه محمد علي سنة 1830ميلادية.





تدريب الجيش المصري





ولن يكتفي بذلك بل طور زراعة القطن وصناعته، وقام بإنشاء مشروعات صناعية، حيث قام بإرسال البعثات التعليمية للخارج وقام بتعيين خبراء أجانب لتدريب الجيش المصري، وغيرها من المشاريع ذات الطابع الانفتاحي على العالم، وخاصة بعد العُزلة الطويلة التى عاشتها مصر في زمن العثمانين والمماليك في عام 1831.



