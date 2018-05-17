Google تستعد لاختبار 52 سيارة ذاتية على الطرق العامة

تخطط شركة Waymo التابعة لجوجل، لطرح 52 سيارة ذاتية القيادة للاختبار على الطرق العامة، إذ قدمت بروتوكول للسلامة مؤلف من 41 صفحة إلى وزارة النقل في كاليفورنيا، يتضمن اختبار السيارة بدون سائق، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.





وقامت Waymo باختبار السيارات ذاتية القيادة في فينيكس بأريزونا منذ عام 2017، ولكن تتضمن خطتها الجديدة الحصول على إذن لـ 52 سيارة بدون سائق، 27 مسجلة فى كاليفورنيا و 25 سيارة من ولاية أريزونا.





وتتضمن الوثيقة أنظمة وتعليمات السلامة للشرطة ورجال الإطفاء والمساعدين الطبيين حول كيفية الاستجابة إذا تورطت إحدى السيارات في حادث، وتشرح التوصيات كيفية تعطيل تقنية القيادة الذاتية في السيارات المجهزة بزر إيقاف الطوارئ.





وتنصح الشركة المستجيبين بالاتصال بخط ساخن حتى تتمكن الشركة من محاولة تعطيل التكنولوجيا عن بعد، إذا لم تكن حالة طارئة.





وتخبر السلطات بكيفية إغلاق محرك السيارة وأي كابل لإيقاف تشغيل البطارية، بالإضافة إلى تعليمات حول كيفية سحب السيارة، ومع ذلك تطلب الشركة من السلطات توخي الحذر لتجنب تلف أجهزة الاستشعار.