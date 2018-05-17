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"أبوريدة" رئيسا لبعثة المنتخب الوطني بالكويت

الخميس 17/مايو/2018 - 11:56 ص
أبوريدة رئيسا لبعثة المنتخب الوطني بالكويت
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محمد الصو
 
استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تعين هاني أبوريدة رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني الأول، بالكويت لمواجهة الكويت وديًا استعدادا لنهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب يوم 23 مايو الجاري إلى الكويت لمواجهة الكويت وديًا يوم 26 من نفس الشهر على ملعب جابر الأحمدي، ثم ملاقاة كولومبيا أول يونيو بإيطاليا، ويختتم معسكره يوم 6 يونيو المقبل بملاقاة بلجيكا، في بروكسل استعدادًا لنهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.

ويلعب المنتخب الوطني بالمونديال ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من السعودية، والأورواجوي، وروسيا.
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