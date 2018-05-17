"الزكاة والدخل" تطلق بوابة "زكاتي" الإلكترونية

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بوابة "زكاتي" الإلكترونية، وتطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية؛ لتوفير خدمة اختيارية جديدة للأفراد تُمَكّنهم من دفع زكاتهم إلكترونياً.





وتتيح بوابة "زكاتي" خدمات عديدة للأفراد، تتضمن معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة؛ لتيسير حساب نِصَاب الزكاة الواجبة وتحديده، ودفع الزكاة بطريقة سهلة وموثوقة؛ من خلال نظام سداد لتوجيهها مباشرة إلى مستحقيها من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي؛ وذلك ضِمن شراكة قائمة بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الجانب.





وأوضح محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، أن إطلاق بوابة وتطبيق "زكاتي"؛ يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير أساليب العمل بمختلف إداراتها وفروعها، وتسخير التقنية لتبسيط إجراءاتها وتعاملاتها وتطوير خدماتها الإلكترونية، وجعلها أكثر أمناً ومرونة؛ موضحاً أن هذه البوابة تُمَثّل خدمة اختيارية للعملاء الأفراد، وتوفر لهم خياراً جديداً وسريعاً لدفع زكاتهم بصورة إلكترونية متطورة، في دقائق معدودة بكل ثقة واطمئنان.





وأكد "أبانمي" حرص الهيئة الدائم على التطوير المستمر لبرامجها وأنشطتها للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها من المنشآت والأفراد، وتوفير خدمات عالية الجودة تساعد الجميع على الوفاء بواجباتهم، وإنشاء أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية واحتسابها وتحصيلها بشكل فعال، يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوفير بيئة ملائمة تشجع أفراد المجتمع على دفع زكاتهم بصورة سلسلة ومرنة في مصارفها الصحيحة.





وتتيح بوابة "زكاتي" لجميع الأفراد في المملكة، الاستفادةَ من الخدمات من خلال الدخول على رابط التالي: www.zakaty.gov.sa، أو تحميل التطبيق.







