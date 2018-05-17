سعر الريال السعودى اليوم الخميس 17-5-2018 في مصرف ابو ظبي الإسلامي
الخميس 17/مايو/2018 - 11:39 ص
استقر سعر صرف الريال السعودى، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، خلال تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 16-5-2018، مسجلاً 4.72 جنيها للشراء، و4.76 جنيها للبيع.
ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.
ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.
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